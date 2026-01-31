İzmir'de hava şartları nedeniyle iptal edilen festivaldeki nergisler hastalara moral oldu

İzmir'de düzenlenmesi planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen festival için hazırlanan nergisler, hastanede tedavi görenlere moral vermek amacıyla dağıtıldı.

Bayındır Belediyesinin Turan Mahallesi'nde bu yıl 5'incisini düzenlemeyi planladığı Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, sağanak nedeniyle iptal edildi.

Kararın ardından festival için hazırlanan yüzlerce nergis, Bayındır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nergisler, burada tedavi gören hastaların yanı sıra sağlık çalışanlarına moral amacıyla verildi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, yaptığı açıklamada, vatandaşların, sanatçıların ve görevli ekiplerin can ve mal güvenliği gözetilerek festivalin iptal edildiğini belirtti.

Festivalin, nergisin hasat ve görsel dönemine bağlı olarak sınırlı bir zaman aralığında gerçekleştirilebildiğini ifade eden Sakarsu, şunları kaydetti:

"Festivalin, gelecek yıllarda doğasına ve anlamına yakışır şekilde yeniden halkımızla buluşturulmasını temenni ederiz. Hava muhalefeti nedeniyle resmi programını gerçekleştiremediğimiz festivalimiz için hazırlanan nergislerimizi, Bayındır Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza takdim ettik."