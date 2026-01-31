Haberler

İzmir'de hava şartları nedeniyle iptal edilen festivaldeki nergisler hastalara moral oldu

İzmir'de hava şartları nedeniyle iptal edilen festivaldeki nergisler hastalara moral oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Nergis ve Kuru Çiçek Festivali için hazırlanan nergisler, Bayındır Devlet Hastanesi'ndeki hastalara ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla dağıtıldı.

İzmir'de düzenlenmesi planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen festival için hazırlanan nergisler, hastanede tedavi görenlere moral vermek amacıyla dağıtıldı.

Bayındır Belediyesinin Turan Mahallesi'nde bu yıl 5'incisini düzenlemeyi planladığı Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, sağanak nedeniyle iptal edildi.

Kararın ardından festival için hazırlanan yüzlerce nergis, Bayındır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nergisler, burada tedavi gören hastaların yanı sıra sağlık çalışanlarına moral amacıyla verildi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, yaptığı açıklamada, vatandaşların, sanatçıların ve görevli ekiplerin can ve mal güvenliği gözetilerek festivalin iptal edildiğini belirtti.

Festivalin, nergisin hasat ve görsel dönemine bağlı olarak sınırlı bir zaman aralığında gerçekleştirilebildiğini ifade eden Sakarsu, şunları kaydetti:

"Festivalin, gelecek yıllarda doğasına ve anlamına yakışır şekilde yeniden halkımızla buluşturulmasını temenni ederiz. Hava muhalefeti nedeniyle resmi programını gerçekleştiremediğimiz festivalimiz için hazırlanan nergislerimizi, Bayındır Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza takdim ettik."

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani : Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste epilepsi nöbeti geçirip koltuktan düşen yolcu öldü

Yaşlı adamın son anları kamerada
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Başkan açıkladı: Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer

Başkan açıkladı: Antalya'dan Fenerbahçe'ye transfer
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Otobüste epilepsi nöbeti geçirip koltuktan düşen yolcu öldü

Yaşlı adamın son anları kamerada
İsrail'den peş peşe saldırılar! Polis merkezi de hedef alındı, çok sayıda ölü var

Saldırılar günün ilk ışıklarıyla başladı: 29 ölü
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam