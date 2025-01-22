Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Skandal iddia: Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti istenmiş

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında skandal iddia

İpsala Sınır Kapısı'nda Antika Eşyalar Ele Geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda Antika Eşyalar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Sınır Kapısı'nda şüpheli bulunan minibüste, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken 62 antika eşya ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İpsala Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan minibüste, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Çekya plakalı minibüsü şüpheli bularak incelemeye aldı.

Minibüsteki detaylı arama ve x-ray kontrolünde daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

Araçtaki Azerbaycan vatandaşı I.I. ile Gürcistan vatandaşı F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
img

Aziz Yıldırım'dan Mesut'a 9 milyonluk sürpriz
img

Tarık Mengüç, astral seyahatini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.