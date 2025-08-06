İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık görevine başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyanık, ilçede uzun yıllar Temel Eğitim, Strateji Geliştirme, Özel Eğitim ve Rehberlik, Hayat Boyu Öğrenme, İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler gibi birçok alanda sorumluluk üstlendi.

Saha çalışmaları ve projelere verdiği önemle tanınan Uyanık, öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğine yönelik çalışmalar da gerçekleştirdi.

Eğitimde kaliteyi ve kapsayıcılığı artırmayı hedefleyen Uyanık, İpsala'da eğitim gören öğrencilere katkı sunmayı sürdürecek.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, odayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Mercan ve Özcan'a odanın projeleri ile çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mercan ve Özcan da Şapçı ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Keşan'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin İsmet İnönü Caddesi'nde çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Yıpranmış kaldırımların yerini modern, estetik ve şehre yakışır yolların alacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece bir kaldırım yenileme değil geleceğe uzanan adımların ve birlikte kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüşme anını yaşıyoruz. Her taş yerini bulduğunda ve her çizgi tamamlandığında, birlikte yepyeni bir şehir görünümüne kavuşacağız."