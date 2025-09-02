İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı'dan Edirne Ziyareti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Sevgili ve Kerman, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret ederek 10-14 Eylül'de gerçekleşecek 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na davet etti.

Cumhuriyet Anaokulunda tanışma etkinliği

İpsala ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulunda tanışma etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte okulun vizyonu, öğrencilere yaklaşım anlayışı ve yeni eğitim-öğretim yılına dair planlamalar hakkında bilgi verildi.

Velilerin görüş ve önerileri dinlenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Uyanık, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, "Çocuklarımız bizlere emanettir. Bu sürecin işbirliği içerisinde ve keyifli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zabıta Haftası

Keşan Belediyesi Zabıta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, zabıta teşkilatının vatandaşların huzuru için özveriyle çalıştığı belirtildi.

Ekiplerin fedakarca çalışmalar yaptığı aktarılan açıklamada, "Zabıta teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Halkımızın güvenliği ve huzuru için özveriyle görev yapan Zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor emekleri için teşekkür ediyoruz. Daha düzenli, daha güzel bir Keşan için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.