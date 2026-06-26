Haberler

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili Batman'a uğurlandı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili Batman'a uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Batman Vali Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle düzenlenen uğurlama programıyla ilçeden ayrıldı.

Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili için uğurlama programı düzenlendi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan katılımcılar, Sevgili'ye ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Sevgili de katılımcılarla vedalaşarak iyi dilekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak

Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını