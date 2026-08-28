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İpsala'da Yol Çalışmaları Yerinde İncelendi

İpsala'da Yol Çalışmaları Yerinde İncelendi
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İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçedeki yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi; Aliçopehlivan köyündeki kilit parke taşı döşeme, Korucuköy yolundaki sathi kaplama ve Turpçular-Hıdırköy arasındaki yol çalışmalarında yetkililerden bilgi aldı. Güzel, çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçede devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberindeki heyetle Aliçopehlivan köyündeki kilit parke taşı döşeme, Korucuköy köy yolundaki sathi kaplama ve Turpçular - Hıdırköy arasındaki yol çalışmalarını inceleyen Güzel, yetkililerden bilgi aldı.

Güzel, çalışmaların vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde titizlikle sürdürülmesini istedi.

Kaynak: AA
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