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Kumdere Köyü Yolu Sathi Kaplama Tamamlandı

Kumdere Köyü Yolu Sathi Kaplama Tamamlandı
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Edirne İl Özel İdaresi, İpsala'ya bağlı Kumdere köyünde 1,5 km'lik köy içi yolunu sathi kaplamayla yeniledi. Çalışmaların ardından ekipler, Meriç'teki Kavaklı ve Karayusuflu köyleri arasındaki yolda çalışacak.

Edirne İl Özel İdaresince İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde 1,5 kilometrelik köy içi yolunda sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, grup yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra köy yollarında sathi kaplama çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Kumdere köyündeki 1,5 kilometrelik çalışmanın tamamlandığını aktaran Ciğerci, ekiplerin daha sonra Meriç ilçesine bağlı Kavaklı ve Karayusuflu köyleri arasındaki yolda çalışma yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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