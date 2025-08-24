İpsala'da Eğitim ve Tarım Üzerine Değerlendirme Toplantıları Yapıldı

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim yılı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları gözden geçirildi.

Eğitim ortamlarının fiziki durumu, öğrenci ihtiyaçları, öğretmen planlamaları ve sosyal etkinlik takvimleri gibi konular ele alındı. Ayrıca eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik hedefler ve stratejiler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya kurum ve şube müdürleri katıldı.

İpsala'da üreticiler bilgilendirildi

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sarpdere ve Balabancık köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde çiftçilere Türkiye genelinde başlatılan genel tarım sayımı hakkında bilgiler verildi.

Ayçiçeği üretimi hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmelerde yetkililer çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

İpsala'da küçükbaş küpeleme işlemi

İpsala ilçesinde küçükbaş hayvanların küpeleme işlemi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme çalışması gerçekleştirildi.

Talep üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında Sultanköy, Sarpdere, Kocahıdır, Hacıköy, Pazardere köyleri, Esetçe beldesi ve ilçe merkez mahallelerinde küçükbaş hayvanlar küpelenerek kayıt altına alındı.

Küpeleme işlemiyle, hayvanların takibi, sağlık kontrolleri ve kayıt sistemine entegrasyonu sağlanarak hayvancılığın daha düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.