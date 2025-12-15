Haberler

Edirne'den kısa kısa

İpsala ilçesinde Kocahıdır köyünde çiftçiler, tarımsal üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi. Ziraat mühendisleri tarafından düzenlenen toplantıda ürün planlaması ve desteklemeler hakkında bilgiler verildi.

İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde çiftçiler tarımsal üretim süreçlerine yönelik bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, buğday ekili alanların incelenmesinin ardından ekipler üreticilerle bir araya geldi.

Ziraat mühendisleri, toplantıda üretim planlaması, tarımsal ve hayvancılık desteklemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve bitki sağlığı uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak ve köy sakinleri katıldı.

Kaymakam Sevgili'den köy ziyareti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Hacıköy ve İbriktepe köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hacıköy İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulunan Sevgili, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, talepleri dinledi.

Sevgili, İbriktepe köyünde açılan dikiş kursunu da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Sevgili, köye yeni park ve yürüyüş alanları ile kadınlara yönelik sosyal tesisler kazandırılacağını kaydetti.

Yangın güvenliği eğitimi

İpsala ilçesinde özel sektör çalışanlarına yangın güvenliği eğitimi verildi.

İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında yangın güvenliği eğitimi düzenledi.

Katılımcılara yangın anında uygulanacak doğru yöntemler ve ekipman kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

