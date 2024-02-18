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İpsala'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

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İpsala'nın Esetçe beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, merkezin açılışında verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

İpsala'nın Esetçe beldesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Beldenin tüm yollarının asfaltlandığını ifade eden Aksal, "Yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönem beldemizi Organize Sanayi Bölgesi ile tanıştıracağız ve istihdam sağlayacağız." dedi.

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz de hizmet belediyeciliğinin devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan destek istedi.

Merkezin açılışını gerçekleştiren Aksal, daha sonra Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay'ın düzenlediği tanıtım toplantısına katıldı.

İpsala heyeti TOBB bilgilendirme toplantısına katıldı

İpsala Ticaret Borsası heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, toplantı kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da ziyaret ettiklerini belirtti.

Sezer, Hisarcıklıoğlu'na İpsala pirinci ve Karaağaç cevizi hediye ettiklerini kaydetti.

İpsala'da proje eğitimleri tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Öğretim Teknolojilerinde Web 2.0 Araçları Eğitici Eğitimi" tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 öğretmene eğitim verildiği belirtildi.

Eğitimin son gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin'in katılımıyla sertifika töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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