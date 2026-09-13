İpsala'da 8 bin saman balyası yandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.
Sultan köyünde Salih Örz'e ait saman balyalarından??????? dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 8 bin saman balyası yandı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA