iPhone ekranları Apple'dan habersiz değiştirildi! - Haberler

iPhone ekranlarının üretimi konusunda son dönemde adından çok fazla söz edilen Boe'nin başı biraz dertte. LG ve Samsung'un ardından üçüncü tedarikçi haline gelen Boe'nin ince film transistörlerin devre genişliğini artırarak OLED panellerinin tasarımını değiştirdiği Apple tarafından tespit edildi ve ekran üreticisi iPhone 13 tedarik zincirinden çıkardı.

Boe'nin başı iPhone ekranındaki değişiklik nedeniyle belada!

The Elec'in elde ettiği bilgilere göre, söz konusu değişiklilik verimliliği artırmak için yapıldı. Ancak bu konuda Apple'a herhangi bir bilgi verilmedi ve teknoloji devi durumu öğrendiğinde Boe'ye derhal üretimi durdurmasını söyledi. iPhone 14 için OLED panellerin üretimi konusunda Apple'dan yeniden onay isteyen Boe'ye şimdilik Apple tarafının herhangi bir yanıt vermediği öğrenildi.

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Bu olay yaşanmadan önce Boe'ye yaklaşık 30 milyon OLED panel siparişi verilmesi planlanıyordu. Ancak şimdi bu siparişlerin Samsung veya LG'ye verilme ihtimali çok yüksek. Yani Boe, Apple'a bilgi vermeden donanımda değişiklik yaparak hem güven kaybı yaşadı, hem de milyonlarca siparişi kaybetti.

Boe, Çin'deki iki fabrikasında iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için OLED paneller üretti ve 2021'de tüm iPhone ekranlarının yalnızca yüzde 10'unu karşılıyordu. Ancak Apple'ın ana tedarikçilerinden biri haline gelerek LG Display'i geride bırakmaya dair ciddi planları vardı.

Apple'ın BOE konusunda vereceği nihai kararı ilerleyen günlerde hep birlikte öğreneceğiz.

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