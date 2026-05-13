Mera ekosistemine dikkati çekmek için yola çıkan İpek Yolu Kervanı Antalya'ya geldi

Dünyada iklim değişikliği ve küresel çevre sorunlarına çözüm bulmak amacıyla mera ve çayır ekosisteminin önemine dikkati çekmek için Erzurum'dan yola çıkan "İpek Yolu Kervanı", Türkiye'deki son durağı Antalya'ya ulaştı.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) tarafından görevlendirilen kervanın yolculuğu, Türkiye'den başlayıp Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da son bulacak.

Küresel çevre sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2 yılda bir düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP17) bu yıl ağustos ayında Moğolistan'da gerçekleştirilecek.

Söz konusu konferansa katılmak için aralarında dünyaca ünlü aktivistlerin de bulunduğu kervan, mera ve çayır ekosistemlerinin önemine dikkati çekmek için Türkiye'den Moğolistan'a uzanan "İpek Yolu Kervanı" yolculuğu düzenliyor. Erzurum'dan yola çıkan kervan, Malatya ve Gaziantep'in ardından Türkiye'deki son durağı Antalya'ya geldi.

Kervan, Aksu'daki Antalya Yörük Şenliği Alanı'nda kurulan çadırlarda bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'in de katıldığı etkinlik kapsamında, halk oyunları gösterileri sunuldu, geleneksel lezzetlerin tadımı yapıldı.

Öte yandan, Tunus'tan gelen İpek Yolu ekibinden Adnen Hilali'nin yörük ekibiyle halk oyunu oynaması ve alandaki koyunları gütmesi renkli görüntüler oluşturdu.

"Bu yolculuk ülkemizin mera ekosistemlerinin taşıdığı değeri görünür kılmaktadır"

Bakan Yardımcısı Suver, etkinlik kapsamında Aksu'da bir otelde düzenlenen toplantıda, 2026 Uluslararası Mera ve Pastoralistler Yılı çerçevesinde hayata geçirilen "Riyad'dan Ulanbator'a İpek Yolu Yolculuğu" girişimi vesilesiyle bir araya gelindiğini söyledi.

Bu girişimin mera ve çayır ekosistemlerinin korunması, pastoralist yaşamın görünürlüğünün artırılması ve sürdürülebilir arazi yönetiminin güçlendirilmesi açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Suver, "Türkiye'den başlayarak Moğolistan'a kadar uzanacak bu anlamlı ve sembolik yolculuk, meraların korunması, pastoralist yaşamın sürdürülebilirliği ve arazi yönetiminde bütüncül yaklaşımların teşvik edilmesi adına güçlü bir farkındalık hareketidir." diye konuştu.

UNCCD COP17'nin ana gündemlerinden birinin de mera ekosistemlerinin korunması, kuraklığa dayanıklı arazi yönetimi ve pastoralist yaşamın desteklenmesi olduğunu dile getiren Suver, toprağın, meraların ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin doğrudan gıda güvenliği, kırsal refah ve iklim dayanıklılığı ile ilişkili olduğunu ifade etti.

İpek Yolu'nun tarih boyunca yalnızca ticaretin değil kültürlerin, bilgi birikiminin ve doğayla uyumlu yaşam biçimlerinin taşındığı önemli bir medeniyet hattı olduğunu vurgulayan Suver, şöyle konuştu:

"6 Mayıs'ta Erzurum'dan başlayan, Malatya ve Gaziantep üzerinden Antalya'ya ulaşan bu yolculuk ülkemizin farklı coğrafyalarında mera ekosistemlerinin taşıdığı değeri görünür kılmaktadır. İpek Yolu Kervanı ekibinin Erzurum'un karlı meralarından Antalya'nın sıcak iklimine uzanan bu yolculuğu, ülkemizin sahip olduğu doğal çeşitliliği ve mera varlığının zenginliğini de ortaya koymaktadır."

"Sürü Nereye Gidiyor?" belgeseli hazırlanacak

Suver, program kapsamında hazırlanacak "Sürü Nereye Gidiyor?" belgeselinin de bu mesajı daha geniş kitlelere ulaştıracağına inandığını belirterek, Moğolistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UNCCD COP17'nin arazi restorasyonunun, mera yönetimi, kuraklıkla mücadele ve pastoralist toplulukların güçlendirilmesi alanlarında somut çıktılar ortaya koyması temennisinde bulundu.

Türkiye olarak sürdürülebilir arazi yönetimi ve arazi restorasyonu alanındaki tecrübelerini uluslararası işbirlikleriyle desteklemeye devam edeceklerine işaret eden Suver, "Türkiye'den başlayarak Moğolistan'a kadar uzanacak İpek Yolu Kervanı'nın, güzergahı boyunca ziyaret edeceği diğer ülkelerde de mera ekosistemleri, pastoralist yaşam ve sürdürülebilir arazi yönetimi konularında farkındalık oluşturmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) İletişim, Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Şefi Xenya Scanlon moderatörlüğünde "İpek Yolu'ndan Hikayeler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Toplantıya, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İyi Niyet Elçisi Mali'li sanatçı Inna Modja, yurt içi ve yurt dışından çevre aktivistleri ve temsilciler katıldı.

