Iona Kasırgası Kategori 3 Şiddetine Yükseldi

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Iona Kasırgası'nın, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarında "Kategori 3" şiddetine yükseldiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Honolulu kentinin açığında bulunan ve "Kategori 3" şiddetine yükselen Iona Kasırgası, Pasifik Okyanusu'nda batı yönünde ilerliyor.

Hawaii için herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilen kasırganın, yarından itibaren zayıflamaya başlaması öngörülüyor.

Kasırganın kıyıya vurması beklenmiyor.

Öte yandan, Yeni Zelanda'nın doğusunda oluşan büyük okyanus dalgasının 31 Temmuz'da Hawaii kıyılarına ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, bu dalganın tropikal sistemlerle bağlantılı olmadığını kaydediyor.