IOM, Yemen'deki Göçmen Saldırısına İlişkin Üzüntülerini Dile Getirdi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde çok sayıda düzensiz göçmenin öldürüldüğü ve yaralandığı saldırıya ilişkin haberlerden derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

IOM, Yemen'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'in Saada kentinde çok sayıda göçmenin öldürüldüğü veya yaralandığı düşünülen trajik can kaybı haberlerden derin üzüntü duyuyoruz." denildi.

IOM'un bu kentte faaliyet göstermemesine rağmen durumu yakından izlemeye ve gerektiğinde destek sunmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmanın tüm taraflarını sivillerin korunmasına öncelik vermeye ve uluslararası yasalara tam saygı göstermeye çağırıyoruz. Bu zorlu koşullarda sivillere zarar gelmesini önlemek ve en savunmasız olanları korumak için tüm çabaların gösterilmesi zorunludur."

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.