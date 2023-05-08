Interpol: Avrupa ülkeleri teşkilatın veri tabanlarını 3,5 milyardan fazla kez arattı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock, geçen yıl Avrupa ülkelerinin teşkilatın veri tabanını 3,5 milyardan fazla kez arattığını söyledi.

Stock ve Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen 50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı'nın açılış töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Interpol'ün Genel Sekreteri Stock, Kuzey Makedonya'nın teşkilatın aktif bir üyesi olduğuna işaret ederek, "Bu hafta polis işbirliğinin 100. yılını kutlarken, delegeler Avrupa'da ve ötesinde organize suçlardan siber suçlara kadar kamu güvenliğine yönelik bir dizi karmaşık tehdidi tartışacaklar. Hiçbir ülke, hiçbir bölge bu karmaşık ve büyüyen sorunları tek başına çözemez. Bu nedenle Ohri'de buna benzer toplantılar çabalarımızı ve daha da önemlisi eylemlerimizi düzene sokmak için çok önemlidir." diye konuştu.

Interpol'e üye Avrupa ülkelerinin, teşkilatın veri tabanı ve diğer yeteneklerini kullanma ve bunlara katkı sağlama konusunda küresel lider olduğunu vurgulayan Stock, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa, Interpol organizasyonumuzdaki diğer tüm bölgelerden daha fazla kayıt giriyor, daha fazla arama yapıyor ve kritik olarak daha fazla isabet alıyor. Geçen yıl üye Avrupa ülkeleri veri tabanlarımızı 3,5 milyardan fazla kez aradı. Rakamlar ortada. Interpol'ün yetenekleri, ülkelerini güvende tutan Avrupa kolluk kuvvetlerinin temel bileşenidir. Bu rol büyüyor ve operasyonel sonuçları açıkça görüyoruz."

Ndrangheta mafya grubuna karşı Interpol İşbirliği (I-CAN) projesi sonucunda dünya genelinde 40'ın üzerinde üst düzey tutuklama gerçekleştiğini anımsatan Stock, bu tutuklamaların neredeyse yarısının sadece geçen yıl gerçekleştiğini kaydetti.

Stock, bölgesel konferansta insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar ve ayrıca çevre suçları gibi suç tehditlerini ele almak için gelecekte daha da iyi destek sağlayabilecek yolları araştırma fırsatları olacağını sözlerine ekledi.

Spasovski: "Ülkemizde 270 düzensiz göçmen tespit edildi"

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski de Interpol'ün Avrupa bölgesel konferansına ülkesinin teşkilata üye olmasının 30. yıl dönümünde ev sahipliği yapmaktan duyduğu onuru ifade etti.

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmenin yanı sıra küresel düzeydeki en son jeopolitik gelişmelerin, ortak sorumluluk, yaklaşım ve çaba gerektiren karmaşık ortak güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını gösterdiğini belirten Spasovski, "Diğer yandan, bilgi alışverişi yapmak, birçok küresel ve bölgesel çaba ile girişim arasında sinerji sağlamak için bizim ciddi işbirliği ortağımız olan Interpol'ün, küresel güvenliği sağlamak için kilit bir kuruluş olduğu bir gerçektir." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya'nın çalışma gruplarının devamlı faaliyetleri ve mevcut projelere dinamik katılım yoluyla uluslararası polis işbirliğine de katkıda bulunduğunu vurgulayan Spasovski, şöyle devam etti:

"Bu Interpol operasyonlarından biri kapsamında göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin kıtalar arası geçiş yolları tespit edilmiş, sınır geçiş kontrolleri yapılmış ve yeni uluslararası soruşturmalar başlatılmıştır. Öte yandan, ülkemizde 270 düzensiz göçmen tespit edilmiş olup, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan ve Pakistan ile 5 uluslararası soruşturma başlatılmıştır."

Spasovski, ülkesinin doğu ile batıyı birbirine bağlayan birçok suç yolunun kesiştiği jeostratejik konumu göz önünde bulundurarak, Interpol ile işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.

50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı'na, Avrupa'dan içişleri bakanları ve emniyet müdürlerinin yanı sıra Interpol temsilcileri ve güvenlik uzmanları katılıyor.

10 Mayıs'ta sona erecek konferans basına kapalı devam edecek.