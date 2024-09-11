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İNTERPLAST Türkiye Derneği Kosovalı hastalara yardım etti

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İNTERPLAST Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve beraberindeki gönüllü hekimler, Kosovalı hastalara tedavi sağladı. 22 hastaya toplamda 53 ayrı ameliyat yapıldı.

İNTERPLAST Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve beraberindeki gönüllü 12 hekim, tedavileri yapılamadığı için yıllardır deri ve kemik kanseri, doğuştan dudak ve damak yarığı ve dev yumuşak doku tümörü gibi çeşitli hastalıklarla mücadele eden 22 Kosovalı hastayı toplamda 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Adana merkezli İnterplast Türkiye Derneği, Kosova Cumhuriyeti'nin daveti üzerine 20-28 Temmuz tarihleri arasında başkent Priştine'de gönüllü cerrahi yardım aktivitesi düzenledi. Başkan Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ile birlikte İstanbul, Adana, Konya ve Aksaray'dan plastik cerrahi ve anestezi uzmanlarından oluşan ekip, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Priştine'ye götürüldü. Ekipteki 3 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 uzman, 3 doktor araştırma görevlisi ile yardımcı sağlık personeli yer aldı. Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın üstlendiği aktiviteye Kosova'dan da 4 plastik cerrahi uzmanı ile bir maksillofasiyal cerrahi uzmanı katıldı. Aktivitede, Priştine Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına Prof. Dr. Şule Akın tarafından, 'Dudak-Damak Yarıklı Hastalarda Anestezi Prensipleri' konulu konferans verildi. Türk hekimleri, tedavileri yapılamadığı için yıllardır deri ve kemik kanseri, doğuştan dudak ve damak yarığı ve dev yumuşak doku tümörü gibi çeşitli hastalıklarla mücadele eden hastaları muayene ettikten sonra 22 kişiyi ameliyat programına aldı. Hastalar, 9 günde 49'u genel, 4'ü lokal anestezi altında yapılan 53 ameliyatla sağlığına kavuştu.

COĞRAFYADA İLK KEZ YAPILAN AMELİYAT

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yavuz, "Vakalar arasında, kanser olup yıllardır ameliyat edilemeyen, Kosova Cumhuriyeti Devleti tarafından bütçe ayrılarak, yurt dışında operasyon sırasını bekleyen hastalar da bulunuyordu. Çene kemiğini eriten büyüklükte ağız tabanı kanseri olan bir hasta, operasyon programına alındı. Tümör çıkarıldıktan sonra, bacaktan damarları ile hazırlanan, kemik ve deri dokusu, mikrocerrahi teknikle çene bölgesine taşındı ve damarlar mikroskop altında anastomoz edildi. Serbest flep cerrahisi olarak adlandırılan bu işlem, 15 saat sürdü. Ameliyata dahil olan Kosovalı cerrahlar, böyle bir ameliyatın bu coğrafyada ilk defa yapıldığını söylediler. Kosova'daki cerrahi ekip tarafından düzenli takipleri yapılan hastalarda herhangi bir sorun ve komplikasyon yaşanmadı. Gönüllü olarak katıldığımız bu aktivitede, Kosova'da başta çocuklar olmak üzere yıllardır hastalıkla mücadele eden kişileri eski sağlıklarına kavuşturduğumuz için hem mutlu hem de gururluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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