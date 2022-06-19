İnsansız deniz araçları birlikte görev yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçti. Sürü İDA ailesinin yeni üyesi MİR İDA ilk kez ALBATROS-S İDA'larla birlikte görev yaptı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, başkanlık tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'ler tarafından yürütülen Sürü İDA projesinde çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında daha önce geliştirilen ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra ailenin yeni ve daha büyük üyesi MİR İDA ASELSAN- Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel