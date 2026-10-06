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İnsan Hakları Konseyi, Çin'in 47 ülke adına sunduğu erişilebilirlik kararını onayladı

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İnsan Hakları Konseyi, Çin'in 47 ülke adına sunduğu erişilebilirlik kararını onayladı
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BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. oturumunda, Çin'in 47 ülke adına önerdiği erişilebilirlik tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Karar, yaşlanan nüfus ve yapay zeka bağlamında erişilebilirliği, yaşlı dostu ortamı ve bilgi-iletişim erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

CENEVRE, 6 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 63. oturumunda, Çin'in 47 ülke adına önerdiği "Herkesin tüm insan haklarından tam olarak yararlanması için erişilebilirliğin teşvik edilmesi" başlıklı tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Çin'in BM Ofisi ve İsviçre'deki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Jia Guide pazartesi günü düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada erişilebilir bir ortam inşasının, her kesimden insanın toplumsal yaşama eşit ve kolay şekilde katılmasına ve insan haklarından tam olarak yararlanmasına yönelik önemli güvenceler sağladığını söyledi.

Jia, tasarının nüfusun yaşlanması bağlamında erişilebilirlik ve yaşlı dostu bir ortamı teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Jia'ya göre yapay zeka gibi yükselen teknolojilerden kaynaklanan fırsat ve zorluklara odaklanan tasarı, bilgi ve iletişimin erişilebilirliğini artırmak amacıyla tüm ülkelere yükselen dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasında inovasyon, kapsayıcılık, açıklık, adalet, emniyet ve güvenliğe öncelik verme çağrısında bulunuyor.

Küba ve Mısır gibi çok sayıda ülkenin temsilcisi tasarıya desteklerini açıklayarak, Çin'in "herkes için erişilebilirlik" kavramını aktif şekilde teşvik etmesi ve erişilebilirlik davasını ilerletmesinden övgüyle bahsetti.

Temsilciler, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda bu ülkelere teknik yardım sağlanmasını ve ilgili alanlarda uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesini hedeflemesinden dolayı tasarıya önem verdiklerini ifade ettiler.

2024 yılında BM İnsan Hakları Konseyi ilk kez Çin'in aynı başlıklı tasarısını kabul etmiş, bu karar BM tarihinde erişilebilirlik konusundaki ilk tematik karar olmuştu.

Kaynak: Xinhua
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