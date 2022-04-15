İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Samet Kuyrukcu - Güncel
 - Güncelleme:

KONYA'da bir inşaattan iskele demiri çalan Nihat D. ve Ahmet Fatih E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - KONYA'da bir inşaattan iskele demiri çalan Nihat D. ve Ahmet Fatih E., polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Nihat D. ve Ahmet Fatih E., bir inşaattaki demir iskeleleri araca yüklemeye başladı. Bu sırada şüphelileri takip eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.


İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı

İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı

İnşaattan iskele demiri çalan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Samet Kuyrukcu - Güncel

Ahmet Fatih, Hisarcık, Meram, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title