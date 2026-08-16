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İnşaatta Düşen Usta Hayatını Kaybetti

İnşaatta Düşen Usta Hayatını Kaybetti
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ESKİŞEHİR’de 3 katlı inşaatta kolon iskelesinden düşen kalıp ustası Haşim Çınar (39), hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de 3 katlı inşaatta kolon iskelesinden düşen kalıp ustası Haşim Çınar (39), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı süren 3 katlı inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Haşim Çınar, en üst kattaki kolon iskelesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çınar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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