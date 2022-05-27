İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İNŞAATTA 4 METREDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'da montajını yaptığı hazır beton kolonunun yerinden çıkmasıyla 4 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Mustafa Karadavut (51), yaralandı.

BURSA'da montajını yaptığı hazır beton kolonunun yerinden çıkmasıyla 4 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi Mustafa Karadavut (51), yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İşçi Mustafa Karadavut, vinçle hazır beton kolonlarının montajını yaparken, yerinden çıkan kolonla birlikte yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Karadavut, İnegöl, İnşaat, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title