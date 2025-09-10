Inşaat Mühendisleri Kurultayı Hazırlık Çalıştayı Gerçekleştirildi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından, 2. İnşaat Mühendisliği Kurultayı Hazırlık Çalıştayı organize edildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Tiryaki, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın açılışında, hazırlık çalıştayında mesleğin niteliksel sorunları ve çözüm yolları, istihdam koşulları, kamusal politikaların meslek üzerindeki etkileri, mühendislik eğitiminin kalitesi, geleceğin inşaat mühendisliği ihtiyaçları ile dayanışma ve mesleki birliktelik konularının görüşüleceğini söyledi.

İnşaat mühendisliğinin yalnızca bir teknik meslek değil, toplumsal sorumluluk taşıyan bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Tiryaki, "Halkımızın güvenliği, kentlerimizin sürdürülebilirliği ve ülkemizin geleceği doğrudan mesleğimizin niteliğine bağlıdır." dedi.

Tiryaki, sadece sorunları dile getirmek için değil, çözüm üretmek için toplandıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha güçlü, daha saygın ve geleceğe daha güvenle bakan bir meslek topluluğu oluşturmanın yolu işte bu dayanışmadan geçiyor. Katkılarıyla bu sürece değer katan siz kıymetli katılımcılara özellikle teşekkür etmek isterim. Bilgi, deneyim ve önerilerinizle yalnızca çalıştaya değil, mesleğimizin yarınına da ışık tutacaksınız . Bu birliktelik sayesinde inanıyorum ki çalıştayımızdan çıkacak her öneri mesleğimiz için olduğu kadar, halkımız, ülkemizin kalkınması, güvenli ve yaşanabilir kentlerimiz için de yol gösterici olacaktır. Bizim söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz ve kuracak yarınlarımız var. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin geleceği, mesleğimizin geleceğidir."