İnşaat işçisi yangına müdahale etti: 'Ağaçlar da bir can'

Edirne'de çıkan yangının ağaçlara sıçramaması için itfaiye ekiplerine yardım eden inşaat işçisi Muhammed Emin Güneş, ağaçların da bir can olduğunu belirterek söndürme çalışmalarına katıldı.

EDİRNE'de otluk alanda çıkan yangının ağaçlara sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekiplerine, bölgedeki bir inşaatta çalışan Muhammed Emin Güneş, eline aldığı küreğiyle yardım etti. Güneş, "Ağaçlara sıçrama tehlikesi olduğu için hemen buraya koştum ve söndürmeye çalıştım. Sonuçta ağaçlar da bir can. Yeri geldiğinde gölgesinde oturuyoruz, her şeyinden yararlanıyoruz" dedi.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi, Gazimihal Köprüsü yakınlarında vatandaşların demirlerini ayrıştırmak için yaktığı mobilyalardan sıçrayan alevler, otluk alanda yangına yol açtı. Alevler bölgede kısa sürede büyüyüp geniş alana yayılınca, ağaçları da tehdit etti. Alevleri gören vatandaşlar durumu bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yakındaki bir inşaatta işçi olarak çalışan Muhammed Emin Güneş de elinde kürekle söndürme çalışmalarına katıldı. Güneş, alanın etrafında dolaşıp alevlerin ağaçlara sıçramaması için itfaiye ekipleriyle birlikte zamanla yarıştı.