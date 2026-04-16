Ukrayna: İngiltere'nin Bugüne Kadarki En Büyük İha Destek Programı Kapsamında Teslimatlar Başladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin en büyük insansız hava aracı (İHA) destek paketi kapsamında sevkiyatların başladığını duyurdu. Toplam 120.000 İHA'nın teslim edilmesi planlanıyor.

KİEV, 16 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin daha önce duyurduğu şimdiye kadarki en büyük insansız hava aracı (İHA) destek paketi kapsamında sevkiyatların başladığını açıkladı.

Bakanlığın çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadarki en büyük İHA paketi için İngiltere'ye minnettarız. İHA'ları teslim almaya başladık. Bu, cephe hattımızı güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın söz konusu paket kapsamında yıl içinde saldırı, keşif, lojistik ve deniz modelleri dahil olmak üzere geniş çaplı İHA teslimatı almasının beklendiği belirtildi.

İngiltere, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, yeni paket kapsamında bu yıl içerisinde Ukrayna'ya en az 120.000 İHA teslim etme taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu.

İHA destek paketinin, İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya sağlayacağı 3 milyar sterlinlik (yaklaşık 4,07 milyar ABD doları) geniş kapsamlı askeri desteğin yanı sıra G7'nin Ukrayna için Olağanüstü Gelir Artırma girişimi tarafından da desteklendiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
