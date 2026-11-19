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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırımı işlediğine hükmetmesinin tarihi bir karar olduğunu belirterek, Myanmar'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını, Myanmar'ın Londra'daki Askeri Ataşesi'ni ise sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi.

Miliband, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırım yaptığına karar vermesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'ın Rohingya halkına karşı soykırım suçu işlediğine hükmederek tarihi bir karara imza attı." ifadesini kullanan Miliband, İngiltere'nin bu suçları işleyenlere karşı harekete geçmeye ve hesap sorulmasını sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Miliband, bu karar doğrultusunda ilk adımı attıklarına işaret ederek, "Myanmar rejimine yönelik mevcut yaptırımlarımıza ek olarak Myanmar'ın İngiltere'deki Askeri Ataşesi'nin ülkeden sınır dışı edilmesine karar veriyor, kararı görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının acilen düzenlenmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bu tür suçların cezasız kalamayacağı yönünde açık bir mesaj verilmesi gerektiğinin altını çizen Miliband, "Rohingya halkı, yıllardır korkunç şiddete, yerinden edilmeye ve zulme maruz kalıyor. Myanmar, karara tümüyle uymalıdır. Uluslararası toplum, artık Rohingya halkı için kararın uygulanmasını, hesap verebilirliği ve adaletin sağlanmasını destekleme konusunda üzerine düşeni yapmalıdır." sözleriyle uluslararası topluma seslendi.

Miliband, Myanmar'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını aktardı.

Gelecek dönemde de sorumluların hesap vermesini sağlamak için adımlar atılacağını vurgulayan Miliband, Arakanlı Müslümanlar ve Myanmar'ın barışçıl, demokratik ve kapsayıcı bir geleceğe sahip olması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA