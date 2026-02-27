Haberler

Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan İngiltere, Tel Aviv Büyükelçiliğini de kısmen boşalttı

İngiltere, bölgedeki artan gerilimler nedeniyle Tahran ve Tel Aviv Büyükelçilikleri'ndeki bazı personeli ve ailelerini ülkeden çıkardığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları güncelleyerek İsrail ve Filistin topraklarına seyahat edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

İngiltere, Tahran Büyükelçiliği personelini ülkeden çıkardığını açıklamasının ardından Tel Aviv Büyükelçiliğindeki bazı çalışanları ve ailelerini de kentten çıkardığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları yaptığı sitesinde İsrail'e ilişkin güncelleme yaparak, İsrail'in bazı bölgelerine zorunlu değilse seyahat etmeme, bazı bölgelerine ise kesinlikle seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Aynı şekilde Filistin topraklarının bir bölümüne de gidilmemesi yönünde tavsiyede bulunulurken, bölgesel risk nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliğindeki bazı çalışanlar ve ailelerinin bir süreliğine kentten çıkarıldığı bildirildi.

Tel Aviv'den çıkarılan büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin İsrail içindeki başka bir noktaya götürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

İngiltere, bugün de bölgesel riskler ve elde edilen yeni bilgileri gerekçe göstererek, bir süreliğine Tahran'daki büyükelçilik personelini ülke dışına çıkardığını ve büyükelçiliğin uzaktan hizmet vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
