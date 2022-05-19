İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Bu süreçte (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu) tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok... - Haberler

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Bu süreçte (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu) tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok...
AA - Hasan Esen - Güncel
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Bu süreçte (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu) tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok önemli, Türkiye'yi de dinleyeceğiz.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Bu süreçte (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu) tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok önemli, Türkiye'yi de dinleyeceğiz.
AA / Hasan Esen - Güncel