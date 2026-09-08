Haberler

İngiltere, savaş suçlusu Mladic için düzenlenen cenaze töreni nedeniyle Sırbistan'ı kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stewart Wood, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesiyle ilgili Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stewart Wood, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesiyle ilgili Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mladic'in Sırbistan'da resmi törenle gömülmesiyle ilgili Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak kınandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wood, "Mladic bir komutan olarak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en kötü suçların işlenmesine önderlik etti. Soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından mahkum oldu. Onun işlediği suçları yok saymak ve suçlarını temize çıkarmaya çalışmak uluslararası hukuka karşı gelmektir. Bölgesel istikrar ve güveni tehlikeye atar." dedi.

Wood, İngiltere'nin Mladic'in işlediği suçların kurbanlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Siyasi liderler ve kamu kurumlarının geçmişe değil geleceğe bakma, eski yaraları kanatma değil bölgesel birliği destekleme sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Yugoslavya döneminde işlenen suçların ele alındığı uluslararası mahkemenin Birleşmiş Milletler kararıyla kurulduğu ve Sırbistan'ın burada alınan kararlara saygı duyması gerektiğini hatırlatan Wood, İngiltere'nin Mladic'in cenazesi nedeniyle kınama kararını iletmek üzere Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Karen Pierce'ın kınama mesajını maslahatgüzara ilettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi

30 saniyede tarihe geçti!
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak