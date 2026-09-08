İngiltere, savaş suçlusu Mladic için düzenlenen cenaze töreni nedeniyle Sırbistan'ı kınadı

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stewart Wood, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesiyle ilgili Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Mladic'in Sırbistan'da resmi törenle gömülmesiyle ilgili Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak kınandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wood, "Mladic bir komutan olarak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en kötü suçların işlenmesine önderlik etti. Soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından mahkum oldu. Onun işlediği suçları yok saymak ve suçlarını temize çıkarmaya çalışmak uluslararası hukuka karşı gelmektir. Bölgesel istikrar ve güveni tehlikeye atar." dedi.

Wood, İngiltere'nin Mladic'in işlediği suçların kurbanlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Siyasi liderler ve kamu kurumlarının geçmişe değil geleceğe bakma, eski yaraları kanatma değil bölgesel birliği destekleme sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Yugoslavya döneminde işlenen suçların ele alındığı uluslararası mahkemenin Birleşmiş Milletler kararıyla kurulduğu ve Sırbistan'ın burada alınan kararlara saygı duyması gerektiğini hatırlatan Wood, İngiltere'nin Mladic'in cenazesi nedeniyle kınama kararını iletmek üzere Sırbistan'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İngiltere'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Karen Pierce'ın kınama mesajını maslahatgüzara ilettiği kaydedildi.

Kaynak: AA