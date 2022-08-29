İngiltere'nin Başkenti Londra'da Notting Hill Karnavalı Düzenlendi Güncel Haberler LONDRA, 29 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Notting Hill Karnavalı'na katılan sanatçılar görülüyor, 28 Ağustos 2022. 1960'larda ortaya çıkan karnaval, Afro-Karayip topluluklarının kültür ve geleneklerini kutlamak içi düzenleniyor. LONDRA, 29 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Notting Hill Karnavalı'na katılan sanatçılar görülüyor, 28 Ağustos 2022. 1960'larda ortaya çıkan karnaval, Afro-Karayip topluluklarının kültür ve geleneklerini kutlamak içi düzenleniyor. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel England Londra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İngiltere'nin Başkenti Londra'da Notting Hill Karnavalı Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.