İngiltere'nin Başkenti Londra'da Notting Hill Karnavalı Düzenlendi
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LONDRA, 29 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Notting Hill Karnavalı'na katılan sanatçılar görülüyor, 28 Ağustos 2022. 1960'larda ortaya çıkan karnaval, Afro-Karayip topluluklarının kültür ve geleneklerini kutlamak içi düzenleniyor.
LONDRA, 29 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Notting Hill Karnavalı'na katılan sanatçılar görülüyor, 28 Ağustos 2022. 1960'larda ortaya çıkan karnaval, Afro-Karayip topluluklarının kültür ve geleneklerini kutlamak içi düzenleniyor. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel