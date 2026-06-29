İngiltere Lordlar Kamarası Başkanı Michael Forsyth, "İngiltere için Türkiye ; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın kesişim noktasında birçok alanda değerli bir ortak. Bölgeleri birbirine bağlamada ve çatışmalarda arabuluculuk yapmada hayati bir diplomatik rol oynuyorsunuz." dedi.

İngiltere Lordlar Kamarası Başkanı Forsyth, İngiltere Avam Kamarası Başkan Yardımcısı Judith Cummins ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Fransa Delegasyonu Başkanı Natalia Pouzyreff, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Forsyth, "İngiltere için Türkiye; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın kesişim noktasında birçok alanda değerli bir ortak. Bölgeleri birbirine bağlamada ve çatışmalarda arabuluculuk yapmada hayati bir diplomatik rol oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin savunma politikasının temel direğinin NATO olduğunun altını çizen Forsyth, hürriyet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik tehditlere karşı beraber durduklarını söyledi.

Forsyth, "Caydırıcılık, çatışmadan çok daha az masraflı; müşterek savunma, tek başına hareket etmekten daha etkili." diyerek, yapay zeka ve siber teknolojilerin sebep olduğu değişime ve bu duruma ayak uydurmaya hazır olduklarına işaret etti.

Ukrayna'nın yıllardır "Rusya'nın saldırılarına katlandığını" söyleyen Forsyth, "Bugün Ukrayna, buradaki hepimiz adına bu saldırganlığa karşı cepheyi tutuyor. Bundan dolayı Ukraynalılara büyük bir minnet borçluyuz. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir." ifadelerini kullandı.

Ortak tehditler karşısında işbirliği mesajı

Cummins de "NATO, 77 yıldır ortak bir tarih ve paylaşılan değerlerle birleşmiş bir şekilde bizi güvende ve refah içinde tuttu. Bu durum, müşterek güvenliğin saldırganlığı caydırmadaki kalıcı gücünün bir kanıtıdır." dedi.

Ukrayna ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyadaki gerilimlere dikkati çeken Cummins, "Tarihimizin bu en tehlikeli noktasında, biz NATO üyelerinin birbirine ihtiyacı var. Daha yakın bir işbirliği yapmalı ve birimize yapılan saldırının hepimize yapılmış sayılacağı ilkesini pekiştirmeliyiz." diye konuştu.

Cummins, güncel engellerin daha az öngörülebilir olduğu değerlendirmesinde bulunarak büyüyen rekabet ortamına ve yeni teknolojik tehditlere işaret etti.

Pouzyreff de Fransa'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde Orta Doğu'daki durumun yatıştırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konularının gündeme geldiğini hatırlatarak, G7 kapsamında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyan ve ülkeye yönelik askeri yardımın güçlendirilmesi çağrısı yapan bir ortak bildiri yayımlandığına dikkati çekti.

"Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunun teyit edilmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunan Pouzyreff, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunun, güvenliğe ve bölgesel istikrara doğrudan katkı sağladığını kaydetti.