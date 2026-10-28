İngiltere Kralı Charles'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim mesajı

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(ANKARA) - İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yolladığı mesajda, "Bu özel gün, milletlerimiz arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunmaktadır. İkili bağlarımızın gücü beni son derece memnun etmekte ve önümüzdeki yıllarda daha da yakın ilişkiler geliştirme yönündeki kararlılığımı pekiştirmektedir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda Charles, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Bayramınız vesilesiyle, eşim ve ben, Zat-ı Devletlerinize ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına içten tebriklerimizi ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu özel gün, milletlerimiz arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunmaktadır. İkili bağlarımızın gücü beni son derece memnun etmekte ve önümüzdeki yıllarda daha da yakın ilişkiler geliştirme yönündeki kararlılığımı pekiştirmektedir.

Günümüzün ortak sınamalarıyla, özellikle iklim değişikliği ve doğal dünyamızın korunmasına ilişkin zorluklarla mücadele ederken, ülkelerimizin anlamlı ve kalıcı çözüm arayışında birlikte çalışmayı sürdüreceğini umuyorum. Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bu dönemde, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevremizin korunmasına yönelik küresel çabaların ilerletilmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getirme konusunda ülkenizin gösterdiği liderliği takdirle karşılıyorum.

Eşim ve ben, size ve tüm Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik diliyoruz."

Kaynak: ANKA