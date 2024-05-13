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İngiltere Kralı 3. Charles, Kara Havacılık Komutanlığındaki görevini oğlu Prens William'a devretti

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İngiltere Kralı 3. Charles, Kara Havacılık Komutanlığındaki Kurmay Albay rütbesini oğlu Prens William'a devretti. Prens William, Ordu Hava Birliklerindeki ilk görevine başlayacak ve birliğin çalışmalarını denetleyecek.

İngiltere Kralı 3. Charles, Kara Havacılık Komutanlığındaki Kurmay Albay rütbesini oğlu Prens William'a devretti.

Kral Charles, Hampshire'daki Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törende, 32 yıl önce aldığı Kara Havacılık Komutanlığındaki Kurmay Albay görevini oğlu Prens William'a verdi.

İngiltere Kralı, törende yaptığı açıklamada, "Galler Prensi'nin yeni Kurmay Albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici." diye konuştu.

Prens William, törenin ardından Ordu Hava Birliklerindeki ilk görevine başlayacak ve birliğin çalışmaları hakkında brifing alarak eğitim ve operasyonel uçakları denetleyecek.

Kral, kanser tedavisi nedeniyle tat alma duyusunun kaybolduğunu söyledi

Açıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi gören İngiltere Kral Charles, Hampshire'daki ziyareti sırasında daha önce testis kanseri nedeniyle kemoterapi görmüş gaziyle de konuştu. Kral, kanser tedavisi nedeniyle tat alma duyusunu kaybettiğini anlattı.

Kral Charles kamuya açık programlara yeniden başladı

Kral Charles'ın 26 Ocak'ta prostat büyümesi tedavisi göreceği ve bu nedenle bir süre kamuya açık programlara katılamayacağı açıklanmıştı ancak 5 Şubat'ta, yapılan tetkikler sonucunda Kral'a kanser teşhisi konduğu bildirilmiş, kanserin türüne ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Buckingham Sarayı, spekülasyonları önlemek için Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığını da duyurmuştu.

Kral Charles o tarihten bu yana yalnızca Paskalya Bayramı gibi özel günler ya da resmi programlarda görüntülense de kamuya açık hiçbir etkinliğe katılmamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği halka açık programlarına, 30 Nisan'da Macmillan Kanser Araştırmaları Merkezi'ndeki etkinlikle dönmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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