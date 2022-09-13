İngiltere Kralı 3. Charles'ın, imza attığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlendiği görüldü Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi. Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü. Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi. Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü. Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız 12 Eylül Darbesi Kuzey İrlanda England Eylül Güncel Haberler

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