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İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşim Kararını Kınadı

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İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını kınadı. Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, bu yerleşimlerin hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliğine zarar verdiğini belirtti.

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını kınadı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşime ilişkin İsrail'in aldığı kararı kınadıklarını bildirdi.

Bakan Falconer, "Yerleşim yerleri hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliğine zarar vermekte ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi, 23 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birim olarak tanınması kararını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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