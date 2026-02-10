İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını şiddetle kınadı

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararını şiddetle kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, " İngiltere, İsrail güvenlik kabinesinin dün Batı Şeria üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme kararını şiddetle kınamaktadır." denildi.

Batı Şeria'da önerilen arazi, uygulama ve idari yetkilerle ilgili önemli değişikliklerin, barış ve istikrarı ilerletme çabalarına zarar vereceğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İngiltere şunu açıkça belirtmiştir: Filistin'in coğrafi veya demografik yapısını tek taraflı değiştirmeye yönelik her türlü girişim tamamen kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'i bu kararları derhal geri almaya çağırıyoruz. İki devletli çözüm, güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir ve egemen Filistin'in bir arada var olduğu uzun vadeli barışa giden tek geçerli yol olmaya devam etmektedir."

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

Batı Şeria, 1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.