İngiltere, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylem yapan ABD'li Gomez'in ülkeye girişini iptal etti

İngiltere, İslam karşıtı açıklamalarıyla tanınan ABD'li Valentina Gomez'in Londra'da yapılacak aşırı sağcı yürüyüşe katılmak için ülkeye girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Müslüman kuruluşların itirazı sonrası, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez'in ülkeye giriş izninin iptal edildiğini duyurdu.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez'in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.

Aralarında Britanya Müslüman Konseyi ve İşçi Partili Müslümanların bulunduğu platformların yaptığı başvurunun ardından İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez'in İngiltere'de bulunmasının "kamu yararına olmayacağını" belirtti.

Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.

Daha önce ABD'nin Missouri ve Texas eyaletlerinde valiliğe aday olan ancak seçilemeyen Gomez, 16 Mayıs'ta yapılacak ve aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon'ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği "Krallığı Birleştir" eylemine katılacağını, İngiltere'ye giriş başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda da ABD'li rapçi Kanye West'in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

