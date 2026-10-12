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İngiltere, İran'ın Londra Büyükelçisini çağırdı, 2 İran vatandaşına yaptırım uyguladı

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İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Tahran'ın 'ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle' İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İngiltere, 2 İran vatandaşını yaptırım listesine aldı.

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Tahran'ın "ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle" İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın suç şebekeleri, vekil grupları ve devlet destekli zararlı faaliyetler yoluyla İngiltere'nin ve uluslararası ortaklarının güvenliğini sarsmaya yönelik süregelen girişimleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin kendi topraklarında tehditlere müsamaha göstermeyeceğinin İran'a defalarca iletildiğini vurgulayan Miliband, "Bugün, bu mesajı tüm ayrıntılarıyla yinelemek üzere Bakanlığıma İngiltere'deki İran Büyükelçisi'ni (Mousavi'yi) çağırma talimatı verdim." bilgisini paylaştı.

Miliband, yurt dışında saldırı planlama veya gerçekleştirme yönünde açık niyetlerinin olduğu gerekçesiyle, İran adına düşmanca faaliyetlere katkıda bulunmaları veya bu faaliyetlere katılmaları nedeniyle 2 İran vatandaşının da yaptırım listesine alındığını duyurdu.

İngiliz hükümetinin, İran'ın eylemlerine karşı mücadele etme ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığından asla ödün vermeyeceğini vurgulayan Miliband, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu, devlet kaynaklı tehditlerle mücadeleye yönelik yeni yetkiler kapsamında yaptırım listesine aldık ve İran'ın kötü niyetli faaliyetlerinden sorumlu kişilere de ağır yaptırımlar uyguladık." açıklamasında bulundu.

İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi'nin Bakanlığa çağrılması işlemi, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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