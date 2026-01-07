Haberler

İngiltere'den Halep Uyarısı: "Derin Endişe Duyuyoruz, Gerilim Derhal Düşürülmeli"

Güncelleme:
İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow, Halep'in kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle sivil kayıplar ve yerinden edilmelere dair derin endişelerini dile getirdi. Taraflara gerilimi düşürme ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow, "Halep'in kuzeyinde devam eden çatışmalar, sivil kayıplar ve halkın yerinden edilmesi nedeniyle derin endişe duyduklarını" açıkladı.

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suriye'de istikrarın sağlanmasının kritik önem taşıdığı bir dönemde yaşanan bu gelişmelerin kaygı verici olduğunu" ifade etti.

İngiliz temsilci, taraflara "derhal gerilimi düşürme, diyaloğa geçme ve sivillerin korunması" çağrısında bulundu. Snow, ayrıca "İngiltere'nin bölgedeki durumu yakından izlemeye devam ettiği"ni belirtti.

