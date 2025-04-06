İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İsrail'e Tepki: 'Kabul Edilemez!'

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in iki İngiliz milletvekilini havalimanında alıkoyup ülkeye sokmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Lammy, İngiliz İşçi Partisi Milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang'ın İsrail'e girişte havalimanında alıkonması ve ülkeye sokulmamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İki vekilin bir parlamenter delegasyonunun parçası olduğuna değinen Lammy, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail'e yaptığı bir parlamento heyeti ziyareti sırasında İsrail makamları tarafından alıkonması ve girişlerinin reddedilmesi kabul edilemez. Bu ters etki yaratacaktır ve endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Lammy, Mohamed ve Yang'a destek için temas halinde olduklarını da vurgulayarak, "İsrail hükümetindeki muhataplarıma İngiliz milletvekillerine böyle davranılamayacağını net bir şekilde belirttim." ifadelerine yer verdi.

Bakan Lammy, İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkese geri dönüşü sağlamak, kan dökülmesini engelleyecek müzakerelere dönmek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'de çatışmaları bitirmek için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

İsrail medyasında yer alan habere göre, iki milletvekili, iki yardımcısıyla birlikte dün yerel saatle 14.30'da İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapmıştı.

İsrail'e karşı boykot ve yaptırım çağrılarıyla tanınan iki vekil ve yardımcıları, havalimanında alıkonmuş ve sorgulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, ülkeye resmi ziyaret yapan bir parlamento heyetinin bulunmadığını belirterek, iki milletvekili ve yardımcılarının ülkeye girişinin engellendiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, şubat ayında resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Lynn Boylan ve Rima Hassan'ın da ülkeye girişine izin vermemişti.