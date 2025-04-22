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İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti

İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'yi Ziyaret Etti
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İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

(ANKARA) - İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, 22 Nisan 2025 tarihinde Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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