İngiltere'de 2009 sonrası doğanların sigara almasını engelleyen tasarıda uzlaşı sağlandı

İngiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasa tasarısının son hali üzerinde uzlaştı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Parlamentosu'nun alt ve üst kanadı, "Sigara ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı" olarak bilinen düzenlemenin son hali üzerinde anlaşmaya vardı.

Sigara satın alma yaşını yükselten ve 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların ömür boyu sigara satın alma yaşının altında kalmasını öngören yasa tasarısı, Kral 3. Charles'ın da onaylamasının ardından İngiltere Sağlık Bakanlığına yasağı genişletme yetkisi verecek.

Çocukların bulunduğu araçlarda nikotinsiz elektronik sigara kullanımını bile yasaklayacak olan düzenlemenin ardından çocuk parkları ve hastanelerin dışında da sigara kullanımının mümkün olmayacağı belirtildi.

Halihazırda sigara bırakma tedavisi alanların nikotinsiz elektronik sigara kullanabildiği hastane bahçelerini de yasak kapsamına alan yasa çerçevesinde, sigara içmenin yasak olmayacağı alanların restoran ve barların açık alanları ile plajlar gibi yerler olacağı aktarıldı.

"Sigarasız nesil" planı kapsamında sigaranın zararlarına ilişkin eğitimler de artırılacak. Nikotin ürünlerinin tanıtımı ve paketleriyle ilgili de düzenlemeler yapılacak.