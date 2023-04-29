- İngiltere'deki Türk seçmenlerden sandığa yoğun ilgi Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için İngiltere'de oy verme işlemi başladı.

- İngiltere'deki Türk seçmenlerden sandığa yoğun ilgi

LONDRA - Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için İngiltere'de oy verme işlemi başladı. Başkent Londra'da oy kullanmak için Old Billingsgate binasına gelen seçmenler, uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İngiltere'de oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı. Başkent Londra'da seçmenler, sandıkların kurulduğu Old Billingsgate binasına gelerek sıraya girdi. Oy kullanmak isteyen seçmenler uzun kuyruk oluşturdu.

127 bin 281 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede Londra'nın yanı sıra Edinburgh, Manchester ve Leicester'da da sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi Londra, Edinburgh ve Manchester'da 7 Mayıs'a, Leicester'da ise 1 Mayıs'a kadar devam edecek.