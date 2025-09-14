İngiltere'deki Aşırı Sağ Protestosunda 26 Polis Yaralandı

İngiltere'de dün yapılan aşırı sağ protestosunda 26 polisin yaralanmasına tepki gösteren Başbakan Keir Starmer, "Görevini yapan polislere saldırı ile kökeni ve ten renginden dolayı sokaklarımızdaki insanların kışkırtılmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla dün başkent Londra'da gerçekleştirilen ve 26 polisin yaralandığı eyleme tepki gösterdi.

Barışçıl protestonun bir hak olduğunu dile getiren Starmer, "Görevini yapan polislere saldırı ile kökeni ve ten renginden dolayı sokaklarımızdaki insanların kışkırtılmasını kabul edemeyiz. Hoşgörü, farklılık ve saygı üzerine kurulu bir milletiz." görüşünü paylaştı.

Keir Starmer, aşırı sağcıların, İngiltere bayrakları asarak yaptığı eylemlere de işaret ederek, "Bayrağımız, ülkemizin farklılıklarını temsil eder. Bayrağımızı, onu şiddet, korku ve ayrıştırmanın sembolü olarak kullananlara teslim etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise polislerin yaralandığı ve çok sayıda gözaltının yapıldığı eylemle ilgili paylaşımında, "Polise saldıran ve yaralayanları kınıyorum. Bu suçları işleyenler, hukukun tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklar." açıklamasına yer verdi.

Londra Metropolitan Polisinin başında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da paylaşımında, polise saldırı ve şiddet olaylarının kabul edilemez olduğuna işaret etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün yapılan "Konuşma Özgürlüğü Festivali" adlı eyleme 110 bin ila 150 bin arasında eylemci katılmıştı.

Eylem alanına sığmayan protestocular, barikatları aşarak güzergah dışına çıkmış ve polisle aralarında arbede yaşanmıştı.

X'in sahibi Elon Musk'ın da görüntülü bağlanarak İngiliz milliyetçilerine destek verdiği eylemde, 25 kişi gözaltına alınmış, 4'ü ağır 26 polis yaralanmıştı.