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İngiltere'de Rekor Sıcaklık ve Yangınlar

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İngiltere'de yılın en sıcak gününde (38,1°C) West Midlands ve çevresinde çok sayıda yangın çıktı; yüzlerce itfaiyeci müdahale etti, evler ve bakım evleri tahliye edildi, yaralanmalar ve ulaşım aksamaları yaşandı.

İngiltere'de sıcaklığın 38,1 dereceye yükseldiği yılın en sıcak gününde West Midlands bölgesinde çok sayıda yangın çıktığı bildirildi.

West Midlands İtfaiye Servisinden (WMFS) yapılan açıklamaya göre, Stourbridge Golf Course yakınlarında çıkan büyük çaplı ot yangınına yaklaşık 100 itfaiyeci müdahale etti, 6 ev etkilendi, 2 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, alevlerin bazı noktalarda yollara kadar yayıldığını ifade etti.

İtfaiye sözcüsü, güvenlik gerekçesiyle bazı yerel tren seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, bölgedeki bazı evlerde elektrik kesintileri yaşandı. Stourbridge belediye binası, evlerinden ayrılmak zorunda kalanları kabul etmek üzere hazırlandı.

Yerel Meclis Üyesi Andrew Southall, yangın nedeniyle bakım evi sakinlerinin de tahliye edildiğini belirtti.

West Midlands bölgesinde Stourbridge'in yanı sıra Warwickshire'da da büyük çaplı yangın çıktı. Birmingham kentinin Castle Vale bölgesindeki evlerde çıkan yangında ise bir kadın ağır yaralandı.

Stoke-on-Trent'in Sandyford bölgesi ve Worcestershire'daki Pershore kasabasında da yangınların sürdüğü aktarıldı.

M6 otoyolunun kuzeye giden bir bölümü, yol üzerindeki duman nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra yeniden açıldı. Kapanma nedeniyle bölgede yaklaşık 2,5 saatlik gecikmeler yaşandı.

İngiltere'de 38,1 dereceyle "bu yılın en yüksek sıcaklığı" kaydedildi

İngiltere'de bugün 38,1 dereceyle "yılın en yüksek sıcaklığı" görülürken, ülkenin kayıtlardaki "en sıcak 5. günü" yaşandı.

Worcestershire'ın Pershore bölgesinde sıcaklıklar 38 dereceyi gördü, ülkenin 40 farklı bölgesinde ise 36 derece ve üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

Kaynak: AA
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