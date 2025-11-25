İngiltere'de Yapılan Araştırma, Golden Retriever Cinsi Köpeklerin Davranışlarının İnsanlarla Ortak Genetik Bağlantılarını Ortaya Koydu

İngiltere'den araştırmacılar, endişe ve depresyon gibi insan duygularını etkileyen çeşitli genlerin "golden retriever" cinsi köpeklerin de bazı kişilik özelliklerini şekillendirdiğini ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, golden retriever cinsi köpeklerin ve insanların davranış biçimlerini ve duygularını incelemek üzere araştırma yürüttü.

1300 golden retriever cinsi köpeğin genetik kodlarını analiz eden araştırmacılar, her bir köpeğin davranış özelliklerini sahiplerine sordukları anket aracılığıyla karşılaştırdı.

Analiz sonucu araştırmacılar, köpeklerin eğitilebilirlik seviyeleri, yabancılara karşı korku ve diğer köpeklere karşı saldırganlık gibi özelliklerinin altında yatan genleri ortaya çıkardı.

Bu bulguları, insanlarda uyguladıkları benzer bir analiz yöntemiyle karşılaştıran araştırmacılar, golden retriever cinsi köpeklerde bulunan 12 genin insan duygularını ve davranış özelliklerinin temelini oluşturduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, "PTPN1" adı verilen bir genin golden retriever cinsi köpeklerde diğer köpeklere karşı saldırganlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyarken bu genin aynı zamanda insanlarda zeka ve depresyonla bağlantılı olduğunu belirledi.

İnsanlarda bilişsel kapasite ile ilişkilendirilen "ROMO1" isimli başka bir geni analiz eden araştırmacılar, bu genin eğitim sürecinde hızlı öğrenen golden retriever cinsinde de bulunduğunu tespit etti.

Diğer köpeklerden korkan golden retriever cinsi köpeklerde görülen başka bir gen varyasyonunu inceleyen araştırmacılar, bu gen varyasyonunun insanların utanç verici bir durumdan sonra uzun süre endişelenme eğiliminde olup olmadıklarını veya eğitimde üstün başarı gösterip gösteremediklerini etkilediğini belirledi.

Araştırmayı yöneten Cambridge Üniversitesi Fizyoloji, Gelişim ve Sinirbilim Bölümünden araştırmacı Eleanor Raffan, bu bulguların son derece çarpıcı olduğunu vurgulayarak, insanların ve golden retriever türü köpeklerin davranış biçimleri açısından ortak genetik köklere sahip olduklarına dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.