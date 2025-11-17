İngiltere'de Soğuk Hava Dalgası: Sağlık Uyarıları ve Kar Beklentisi

İngiltere'de hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle ülkenin kuzey bölgeleri için "amber", diğer bölgeler için "sarı soğuk" hava uyarıları yayımlanırken, yeni soğuk hava dalgasının "kar ve buzlanmaya" yol açacağı uyarısı yapıldı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, "amber" uyarının, sağlık ve sosyal hizmetlerde belirgin aksamalar, hizmet talebinde artış ve özellikle 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde ölüm oranlarında yükselme riski anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, "amber" seviyesinin hastaneler, bakımevleri ve kliniklerde iç mekan sıcaklıklarının sağlık açısından önerilen seviyelerin altına düşebileceği anlamına da geldiği ifade edildi.

Ülkenin geri kalanında geçerli olan "sarı" uyarının de daha hafif ancak yine de dikkat gerektiren bir durum olduğuna işaret edilen açıklamada, bu uyarının soğuk hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği, özellikle savunmasız gruplar için ek tedbir alınması gerektiği anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, bu durumun yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve evsizler için ekstra risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar hafta ortasında sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebilir

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada da perşembeye kadar İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyinde "kar ve buzlanma" uyarısı yapıldı. Açıklamada, Arktik hava kütlesinin ülkeye inmesiyle sıcaklıkların hafta ortasında sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebileceği ifade edildi.

Açıklamada, hafta boyunca uyarıların güncellenebileceğini belirtilerek, vatandaşlara "hava tahminlerini takip etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Özellikle sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle yolların kayganlaşacağı, görüş mesafesinin azalabileceği ve ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde 5-10 santimetre, bazı bölgelerde ise daha fazla kar birikiminin mümkün olduğunu belirtti.

Don, buzlanma ve rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar bekleniyor.

İngiliz Kalp Vakfı da soğuk hava nedeniyle kalp krizi ve inme riskinin arttığını hatırlatarak, kronik hastalığı olanlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

Soğuk hava dalgasının cuma gününden itibaren yavaşlaması ve sıcaklıkların hafta sonuna doğru yeniden yükselmeye başlaması bekleniyor.