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İngiltere'de ruh sağlığı sorunları yaşayan çocukların acil servislere başvuruları yüzde 36 arttı

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İngiltere'de ruh sağlığı sorunları yaşayan çocuk ve gençlerin, acil servislere başvurularında ciddi artış görüldüğü bildirildi.

İngiltere'de ruh sağlığı sorunları yaşayan çocuk ve gençlerin, acil servislere başvurularında ciddi artış görüldüğü bildirildi.

İngiltere Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nin (RCPCH) yayımladığı analizine göre, kendine zarar verme, yeme bozuklukları ve duygusal kriz gibi ruh sağlığı sorunları nedeniyle acil servise başvuran 6-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin sayısı 2019-2025 döneminde yüzde 36 arttı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS England) Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında sağladığı verilere dayanan analizde, geçen yıl ruh sağlığı sorunları nedeniyle acil servislere 75 bin 491 çocuk ve gencin başvurduğu belirtildi. Bu sayı 2019'da 55 bin 525 olarak kaydedilmişti.

Analizde, en büyük artışlardan bazılarının 6-9 yaş arası küçük çocuklarda görüldüğü, aynı dönemde acil servislere genel başvurulardaki artışın ise yüzde 8'in biraz üzerinde kaldığı kaydedildi.

Öte yandan, verilere göre, acil servise başvuran çocuk ve gençlerden 6 bin 200'den fazlası (yaklaşık yüzde 8'i) 12 saatten fazla bekledi.

"Çocukların 12 saatten fazla acil servislerde bekletilmesi kabul edilemez"

RCPCH, acil servislerin, ruh sağlığı krizi yaşayan çocuklar için en uygun yer olmadığını, ancak toplum içinde yeterli destek bulunmaması nedeniyle ailelerin çoğu zaman başka seçeneklerinin kalmadığını ifade etti.

RCPCH Ruh Sağlığı Sorumlusu Dr. Sam Jones, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her rakamın arkasında sıkıntı yaşayan bir çocuk ya da genç ile nereye başvuracağını bilemeyen bir aile bulunduğunu aktardı.

Jones, acil servislerin önemli güvenlik ağı olduğunu, ancak ruh sağlığı krizi yaşayan çocukların günlerce beklemesi için tasarlanmadığını belirterek, bunun acil müdahale edilmezse daha da kötüleşecek "ulusal kriz" olduğunu ifade etti.

Ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren hayır kuruluşu "Mind"da görev alan Gemma Byrne ise acil servislerin ruh sağlığı krizi yaşayan herkes için korkutucu bir ortam olabileceğini dile getirdi. Byrne, çocukların 12 saatten fazla acil servislerde bekletilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı Sözcüsü de hiçbir çocuğun ihtiyaç duyduğu desteği alabilmek için kriz noktasına gelmek zorunda kalmaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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