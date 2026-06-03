İngiltere'de bıçaklanan gencin kelepçelenmesine tepki gösterilen eylemde 11 polis yaralandı

İngiltere'nin Southampton kentinde geçen yıl öldürülen Henry Nowak'ın ağır yaralı haldeyken "ırkçılık" suçlamasıyla kelepçelenmesine tepki gösterenlerin dün akşam yaptığı eylemde 11 polis ile bir polis köpeği yaralandı.

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürü Alexis Boon, Nowak'ın ağır yaralı haldeyken ırkçılık suçlamasıyla kelepçelenerek gözaltına alınması sırasında hayatını kaybetmesine dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dün akşam Southampton'da gerçekleştirilen eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Boon, Nowak'ın ölümüne ilişkin olayın Bağımsız Polis Davranışları Denetleme Ofisi tarafından incelenmesinin sürdüğünü hatırlattı.

Polisin yaptığı eylemlerden sorumlu olduğunu belirten Boon, "Ancak kabul edemeyeceğimiz şey, dün akşam Southampton'da gördüğümüz şiddet manzaralarıdır. Belli ki bazıları sorun ve kargaşa çıkarma niyetiyle oraya gelmiş. Şişelerin atıldığını, el yapımı silahların kullanıldığını, masum vatandaşların evlerine ve araçlarına zarar verildiğini, memurlarımıza karşı tehdit ve şiddet uygulandığını gördük." ifadelerini kullandı.

Boon, dünkü olaylarda 11 polis memuru ile 1 polis köpeğinin yaralandığını kaydederek, "Korku ve ayrıştırmayı yayanlara karşı mücadele etmeye çalışırken sınırlı sayıdaki kaynağımız da en çok ihtiyaç duyduğumuz anda elimizden alındı." dedi.

Eylemde 2 kişinin gözaltına alındığını, olaylara karışan diğer kişileri belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Boon, hak arama taleplerinin doğru yollarla yapılması gerektiğini söyledi.

Olay

Southampton'da geçen yıl polisi arayarak ırkçı saldırıya uğradıklarını öne süren bir Sih, "beyaz bir erkeğin" kendilerine saldırarak başlarındaki sarığı çıkardığı ihbarında bulunmuştu.

23 yaşındaki Vickrum Digwa'nın, Sih inancı gereği taşıdığını söylediği 21 santimetrelik bıçakla 18 yaşındaki Henry Nowak'ı bıçakladığı belirlenmişti.

Nowak olay yerinde hayatını kaybetmiş, ırkçı saldırıya uğradığını belirten 23 yaşındaki Vickrum Digwa gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Digwa'nın olay sırasında polise, Nowak'ın kendisine saldırdığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili dava dün sonuçlanmıştı. Digwa, en az 21 yılını cezaevinde geçirmek şartıyla ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Mahkemede ortaya çıkan polis vücut kamerası görüntülerinde, olay yerine gelen polisin, saldırgan olduğu belirtilen ve bir arabayla evin dış duvarı arasında yerde yatan Nowak'ı sürükleyerek bulunduğu yerden çıkardığı yer almıştı.

Görüntülerde, yerde yatan 18 yaşındaki Nowak'ın "Bıçaklandım." ve "Nefes alamıyorum." dediği, polisin ise "Sanmıyorum dostum." yanıtını verdiği duyuldu.

Polislerin ağır yaralı haldeki Nowak'ı kelepçelediği anların yer aldığı görüntülerde, daha sonra yaralandığını fark etmelerinin ardından kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başlamaları dikkati çekmişti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis Nowak'ın ailesinden özür dilerken, Başbakan Keir Starmer, "Polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular var." demişti.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage ise "(Polis memurları) Henry Nowak'ın öldürülmesiyle ilgilenmektense ırkçı olarak damgalanmaktan korktular." ifadesini kullanmıştı.