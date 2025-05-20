İngiltere'de İnsan Kaçakçılığı Yapan Mısırlıya 25 Yıl Hapis

İngiltere'de İnsan Kaçakçılığı Yapan Mısırlıya 25 Yıl Hapis
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İngiltere'de İnsan Kaçakçılığı Yapan Mısırlıya 25 Yıl Hapis
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Ahmed Ebid, 3 binden fazla göçmeni yasa dışı yollarla Avrupa'ya taşıdığı gerekçesiyle, İngiltere'de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ebid'in uluslararası insan kaçakçılığı faaliyetleri ve hakim tarafından belirlenen acımasız istismar yöntemleri dikkat çekti.

- Üç binden fazla göçmeni Avrupa'ya kaçıran insan kaçakçısına 25 yıl hapis cezası

LONDRA - İngiltere'de yaşayan Mısırlı Ahmed Ebid, 3 binden fazla kişiyi yasa dışı yollarla Avrupa'ya taşıdığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de yaşayan Mısırlı Ahmed Ebid, insan kaçakçılığından suçlu bulundu. İngiltere'de yaşayan Ebid, 3 bin 800 kaçak göçmenin Kuzey Afrika'dan İtalya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçişini sağladığı gerekçesiyle 25 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz Ulusal Suç Ajansı (NCA), Mısır doğumlu 42 yaşındaki Ebid'in, Ekim 2022 -Haziran 2023 tarihleri arasında, bir kısmı İngiltere'ye gelen göçmeni Kuzey Afrika'dan İtalya'ya balıkçı tekneleriyle kaçak geçişini sağladığını belirtti. Duruşmada yargıç Adam Hiddleston, Ebid'in çaresiz insanları acımasızca istismar ettiğini ve amacının insan kaçakçılığından para kazanmak olduğunu söyledi. Hiddleston, göçmenlere maruz kaldığı muamelenin "korkunç" bir seviyede olduğunu kaydederek, insan kaçakçılığında kullanılan ulaştırma araçlarının can kaybına sebep olmuş olabileceğini ifade etti. Ebid'in yetkililere rüşvet teklif ettiği ve göçmenleri şiddetle tehdit ettiği kaydedilirken Edib'in, bir ortağına telefon kullanırken yakalanan göçmenlerin öldürülüp denize atılmasını emrettiği aktarıldı.

Ebid'in hapis cezasının ardından sınır dışı edileceği kaydediliyor. Ebid'in Akdeniz'den teknelerle İngiltere'ye insan kaçakçılığından ceza alan ilk isim olduğu ifade ediliyor. İtalyan güvenlik hizmetlerinin göçmenler tarafından kullanılan uydu telefon görüntülerini incelemesi sonucunda tutuklanan Ebid, İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığına teşebbüsten 5 yıl hapis yattıktan sonra 2022 yılında küçük bir tekneyle İngiltere'ye gelip sığınma talebinde bulunmuş, fakat İngiliz yetkililerden bir yanıt almamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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